Russie : Poutine ordonne l’étude d’une reprise possible des essais nucléaires

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné mercredi à ses responsables de formuler des propositions en vue d’une possible reprise des essais nucléaires, en réaction aux récentes déclarations du président américain Donald Trump, qui a laissé entendre que les États-Unis pourraient relancer leurs propres essais atomiques.

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité russe, M. Poutine a rappelé que la Russie ne reprendrait ses essais que si les États-Unis franchissaient les premiers ce pas. Il a néanmoins demandé aux ministères de la Défense et des Affaires étrangères, ainsi qu’à d’autres agences gouvernementales, d’évaluer les intentions de Washington et de préparer des propositions concrètes pour une éventuelle reprise des tests.

Le mois dernier, M. Trump avait laissé entendre que les États-Unis envisageaient de reprendre leurs essais nucléaires pour la première fois depuis trente ans, affirmant vouloir le faire « sur un pied d’égalité » avec la Russie et la Chine.

Toutefois, le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a précisé dimanche que les nouveaux essais ordonnés par M. Trump ne comprendraient pas de véritables explosions nucléaires.

Cette déclaration est intervenue alors que M. Trump se trouvait en Corée du Sud, quelques jours après que M. Poutine a annoncé la réussite d’essais portant sur un futur missile de croisière à propulsion nucléaire et un drone sous-marin à capacité nucléaire.

De leur côté, les forces armées américaines continuent de tester régulièrement des armes à capacité nucléaire, sans procéder à d’explosions depuis 1992.

Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), signé mais non ratifié par les États-Unis, reste respecté par l’ensemble des puissances nucléaires à l’exception de la Corée du Nord.