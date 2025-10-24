Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine réagit aux sanctions américaines et européennes 

Le président russe Vladimir Poutine a vivement critiqué jeudi les dernières sanctions imposées par les États-Unis, qualifiant la décision de Washington d'"acte inamical" qui pourrait se retourner contre eux en faisant grimper les prix mondiaux du pétrole.

Les nouvelles sanctions américaines et européennes s'inscrivent dans le cadre d'un effort élargi visant à étouffer les revenus et les approvisionnements qui alimentent les combats de Moscou en Ukraine, afin de contraindre Poutine à négocier la fin du conflit.

"Il s'agit d'un acte hostile envers la Russie. C'est évident. Cela ne contribue pas à renforcer les relations russo-américaines qui commencent tout juste à se rétablir. Une telle action de la part de l'administration américaine nuit certainement aux relations entre la Russie et les États-Unis", a déclaré le président russe à la presse. "J'ai vu cette déclaration et je la connais bien. Le président américain a décidé d'annuler ou de reporter cette réunion. Il semble qu'il parle de la reporter. Je peux dire qu'un dialogue est toujours préférable à la confrontation, aux disputes ou, plus encore, à la guerre. C'est pourquoi nous avons toujours soutenu la poursuite du dialogue, et nous soutenons cela encore aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Les revenus tirés de l'énergie sont le pilier de l'économie russe, permettant à Poutine d'investir massivement dans les forces armées sans aggraver l'inflation et en évitant un effondrement de la monnaie .