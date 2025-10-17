Guerre Russie-Ukraine : Trump prévoit une rencontre avec Poutine en Hongrie

Donald Trump a annoncé jeudi sur ses réseaux sociaux qu’une nouvelle rencontre avec le président russe Vladimir Poutine aurait lieu prochainement à Budapest, en Hongrie.

Cette déclaration fait suite à un échange téléphonique entre les deux hommes et intervient dans un contexte où la guerre en Ukraine continue de polariser les puissances occidentales. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, proche allié des deux dirigeants, s’est empressé de saluer cette annonce : « La rencontre prévue entre les présidents américain et russe est une excellente nouvelle pour les peuples épris de paix. Nous sommes prêts ! » a-t-il écrit sur X.

À Budapest, certains habitants voient dans cette initiative une occasion historique pour la Hongrie de jouer un rôle diplomatique de premier plan. György Szirmai, résident de la capitale, se montre résolument optimiste : « Cette rencontre est une évolution positive. Car Trump, Orbán et Poutine – mais surtout Trump et Poutine – se concentrent avant tout sur les intérêts économiques et les bénéfices en matière de politique étrangère entre leurs deux pays. Mais la Hongrie peut jouer un rôle clé dans les discussions sur l’issue de la guerre. »

Pour d'autres, la position de la Hongrie dans ce conflit est avant tout problématique.

Alors que la majorité des pays de l’Union européenne ont choisi de soutenir massivement l’Ukraine – financièrement, militairement et diplomatiquement – la Hongrie de Viktor Orbán s’en est éloignée : refus de livrer des armes à Kyiv, blocage du transit militaire sur son territoire, appels répétés à une levée des sanctions contre Moscou.

Une posture qui suscite une vive critique chez d’autres citoyens hongrois. Viktor Erbin, également habitant de Budapest, dénonce sans détour l’alignement d’Orbán sur le Kremlin : « La Hongrie n’a pas le poids nécessaire pour faire valoir ses arguments. Nous avons un Premier ministre qui, en réalité, suit la ligne de Poutine. Honnêtement, c’est comme s’il était son laquais. En vérité, ce sont les Américains et l’Union européenne qui doivent fournir un soutien militaire à l’Ukraine pour qu’elle puisse survivre. Sinon, elle aurait été perdue depuis longtemps. »

Cette future rencontre survient alors que Trump doit recevoir Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche.

Le président ukrainien continue de plaider pour une aide militaire renforcée, espérant qu’un rapport de force plus favorable le mettrait en position de force dans d’éventuelles négociations avec Moscou. Dans ce contexte tendu, la Hongrie se retrouve au cœur d’un jeu diplomatique qui pourrait lui conférer une visibilité accrue, mais dont les enjeux dépassent largement ses frontières.