Guerre Russie-Ukraine : Trump annule sa rencontre avec Poutine en Hongrie

Aucune rencontre entre le président des États-Unis et son homologue russe n’est prévue dans l’immédiat, a indiqué la Maison-Blanche.

Interrogé par la presse à la Maison-Blanche, Donald Trump a déclaré mardi ne pas vouloir d’une « rencontre pour rien » avec Vladimir Poutine. « Je ne veux pas de perte de temps, donc on verra ce qu’il va se passer », a-t-il ajouté, sans donner de détails sur la raison de ce report.

Les discussions bilatérales se poursuivent pour l’instant au niveau des ministres des Affaires étrangères, après un échange téléphonique qualifié de « productif » entre le secrétaire d’État américain et son homologue russe.

Les responsables américains ont précisé que ce dialogue visait à définir les prochaines étapes pour avancer vers une résolution durable du conflit en Ukraine. La Maison-Blanche souligne que les échanges à venir permettront d’explorer des solutions diplomatiques et d’organiser d’éventuelles rencontres de haut niveau dans un cadre préparatoire approprié.

Du côté russe, le porte-parole du Kremlin a indiqué qu’une rencontre directe nécessitait une préparation sérieuse, laissant entendre que tout sommet bilatéral pourrait être éloigné dans le temps. Les précédentes réunions entre Washington et Moscou, notamment celle d’Anchorage en août, n’avaient produit aucun résultat concret et la Russie poursuit ses opérations militaires en Ukraine, avec des frappes régulières de drones et de missiles.

Parallèlement, les discussions diplomatiques incluent la recherche d’un cessez-le-feu et la stabilisation des lignes de front actuelles. Les dirigeants européens et ukrainiens soutiennent l’idée d’un arrêt immédiat des combats comme base pour d’éventuelles négociations, tout en dénonçant les manœuvres dilatoires de la Russie et en appelant à une pression internationale renforcée pour mettre fin aux hostilités.