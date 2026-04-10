Ukraine : des drones russes frappent Soumy et Odessa à l'approche d'une trêve de Pâques

L’Ukraine a fait état de deux blessés dans une attaque nocturne de drones russes contre la région de Soumy, où un immeuble résidentiel de cinq étages a pris feu, ont indiqué les services de secours vendredi. Plusieurs voitures ont également été détruites lors de la frappe et les secouristes ont dû interrompre leurs opérations en raison de menaces répétées de nouvelles attaques. L’incident souligne les risques persistants pour les civils alors que les combats se poursuivent à l’approche d’un cessez-le-feu proposé pour Pâques. Dans la nuit, des drones ont également visé des installations portuaires et énergétiques à Odessa, provoquant des perturbations de l’alimentation électrique mais sans faire de nouvelles victimes, selon les responsables régionaux. L’armée de l’air ukrainienne a indiqué que des dizaines de drones avaient été lancés à travers le pays, soulignant l’ampleur des hostilités en cours. Ces attaques surviennent alors que le président russe Vladimir Poutine a annoncé une trêve de 32 heures, de samedi 14 h 00 (CET) jusqu’à la fin de la journée de dimanche, afin de coïncider avec la fête de Pâques orthodoxe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que Kiev était prête à s’aligner sur toute suspension des combats, même si les cessez-le-feu précédents ont largement échoué.