La Russie se dit prête à accueillir l'uranium enrichi de l'Iran

Le chef de la diplomatie russe a réaffirmé mercredi que Moscou était prête « à jouer un rôle dans la résolution du problème de l’uranium enrichi » en Iran.

« Ce rôle peut prendre de nombreuses formes, notamment le retraitement de l’uranium hautement enrichi en uranium de qualité combustible, ou le transfert d’une certaine quantité vers la Russie pour y être stockée », a déclaré Sergueï Lavrov lors de sa visite à Pékin.

«« Tout ce qui est acceptable pour l’Iran sans, je le répète, porter atteinte à son droit inaliénable, comme celui de tout autre État, d’enrichir de l’uranium à des fins pacifiques », a déclaré M. Lavrov aux journalistes à Pékin, où il effectuait une visite de deux jours », a ajouté le ministre russe des Affaires étrangères.

La Russie a pris part à l’accord de 2015 entre l’Iran et six puissances nucléaires, qui offrait un allègement des sanctions à Téhéran en échange d’une limitation de son programme nucléaire et de son ouverture à un contrôle international plus large. Dans le cadre de cet accord, Moscou a retiré d’Iran de grandes quantités d’uranium enrichi.

Le Kremlin a offert son soutien politique à l’Iran lorsque les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l’accord au cours du premier mandat de Trump.

La Russie et la Chine « soutiennent fermement » les pourparlers visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, « afin que les parties puissent avancer vers des objectifs réalistes et équitables, dans le plein respect des droits légitimes de chacune d’entre elles, conformément au droit international », a souligné M. Lavrov.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré en début de semaine que la proposition russe de prendre en charge l’uranium enrichi de l’Iran, formulée par le président Vladimir Poutine dans le cadre d’accords avec les États-Unis et les pays du Moyen-Orient, était toujours sur la table, mais qu’« elle n’avait pas été retenue ».