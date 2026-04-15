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La Russie se dit prête à accueillir l'uranium enrichi de l'Iran

Un agent de sécurité iranien en tenue de protection traverse une partie de l'usine de conversion d'uranium située aux abords de la ville iranienne d'Ispahan, le 30 mars 2005.   -  
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By Ali Bamba

Iran

Le chef de la diplomatie russe a réaffirmé mercredi que Moscou était prête « à jouer un rôle dans la résolution du problème de l’uranium enrichi » en Iran.

« Ce rôle peut prendre de nombreuses formes, notamment le retraitement de l’uranium hautement enrichi en uranium de qualité combustible, ou le transfert d’une certaine quantité vers la Russie pour y être stockée », a déclaré Sergueï Lavrov lors de sa visite à Pékin.

«« Tout ce qui est acceptable pour l’Iran sans, je le répète, porter atteinte à son droit inaliénable, comme celui de tout autre État, d’enrichir de l’uranium à des fins pacifiques », a déclaré M. Lavrov aux journalistes à Pékin, où il effectuait une visite de deux jours », a ajouté le ministre russe des Affaires étrangères.

La Russie a pris part à l’accord de 2015 entre l’Iran et six puissances nucléaires, qui offrait un allègement des sanctions à Téhéran en échange d’une limitation de son programme nucléaire et de son ouverture à un contrôle international plus large. Dans le cadre de cet accord, Moscou a retiré d’Iran de grandes quantités d’uranium enrichi.

Le Kremlin a offert son soutien politique à l’Iran lorsque les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l’accord au cours du premier mandat de Trump.

La Russie et la Chine « soutiennent fermement » les pourparlers visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, « afin que les parties puissent avancer vers des objectifs réalistes et équitables, dans le plein respect des droits légitimes de chacune d’entre elles, conformément au droit international », a souligné M. Lavrov.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré en début de semaine que la proposition russe de prendre en charge l’uranium enrichi de l’Iran, formulée par le président Vladimir Poutine dans le cadre d’accords avec les États-Unis et les pays du Moyen-Orient, était toujours sur la table, mais qu’« elle n’avait pas été retenue ».

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