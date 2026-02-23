La première étape du Tour du Rwanda marquée par un drame

Deux personnes ont perdu la vie et six autres ont été blessées après la sortie de route d’un véhicule de la caravane.

L’accident est survenu près de la localité de Gabiro, à l’est du pays, à environ 70 km de l’arrivée de cette étape remportée par l'israélien Itamar Einhorn, de la NSN Development, anciennement Israel–Premier Tech Academy. Einhorn a franchi la ligne en 4 heures et 5 secondes, devançant de justesse Hodei Muñoz de la Soudal Quick-Step Development Team, deuxième, et l'Erythréen Mewael Girmay de l'équipe d'Istanbul, arrivé troisième.

Au total, 84 coureurs ont pris le départ de cette première étape, la plus longue de la compétition, couvrant 173 km entre Rukomo et Rwamagana avec plus de 2 100 mètres de dénivelé positif. La police rwandaise a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes de l’accident. En parallèle, les responsables de la fédération de cyclisme saluent l’engouement croissant autour de l’épreuve.

Nous avons reçu beaucoup plus d’intérêt que par le passé de la part de personnes souhaitant venir au Rwanda, ce qui montre, selon moi, que le pays dispose de tout le nécessaire pour accueillir des compétitions de cyclisme sur route.

La course cycliste, qui s’étend sur huit jours, traversera à nouveau divers itinéraires à travers le pays. Dix-huit équipes ont confirmé leur participation.