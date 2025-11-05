Kenya : le venin d'abeille, un traitement médical à l'efficacité discutée

Au Kenya, pour lutter contre certaines maladies, des patients se tournent vers un traitement un peu particulier : le venin d’abeille.

Rose Mwangi s'est essayée à cette apithérapie proposée par l’entreprise Bellafam. La jeune patiente est atteinte du lichen plan, une maladie auto-immune. Cette affection cutanée inflammatoire chronique touche la peau, les muqueuses, les cheveux et les ongles.

"J'ai essayé les médicaments habituels, mais ils ne me convenaient pas. Les stéroïdes me donnaient des effets secondaires très pénibles," explique Rosa Mwangi.

"Quand j'ai découvert l'apithérapie, j'ai décidé d'essayer. J'ai suivi sept séances, et ma peau est redevenue nette, sans éruption. Je suis heureuse que ma peau revienne à la normale," poursuit-elle.

Selon cette technique, l’abeille doit venir piquer le patient à l'endroit qui le fait souffrir. En réagissant au venin, le corps libère des anticorps qui s'attaquent à la cause de la douleur.

Stephen Kimani Kaboyo, fondateur de Bellafam Africa et ingénieur de formation, explique que cette forme d'apithérapie s'inspire aussi de "la médecine alternative chinoise" et notamment de l'acupuncture.

Mais les scientifiques mettent en garde contre une méthode risquée, aux résultats incertains. Certains patients peuvent développer des réactions allergiques à cause du venin d'abeille, comme le souligne le Dr. Sevgan Subramanian, chef de l'équipe environnement à l'ICIPE (International Centre of Insect Physiology and Ecology).

"Si l'on ne comprend pas cela et que l'on commence à suivre une thérapie par le venin d’abeilles, cela peut s'avérer fatal," remarque-t-il.

Mais même lorsque le patient n'est pas allergique aux piqûres d'abeilles, l'apithérapie "peut servir de complément à d'autres techniques de traitement et non de traitement à part entière," conclut le chercheur.

À l’heure actuelle, les scientifiques recommandent la prudence. De plus amples recherches sont nécessaires pour déterminer les éventuels bénéfices et risques du venin d’abeille sur la santé.