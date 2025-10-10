Kenya : le changement climatique affecte la santé mentale des agriculteurs

À l'approche de la Journée mondiale de la santé mentale, un projet mené dans les zones rurales du Kenya étudie les effets possibles du changement climatique sur la santé mentale.

Une enquête menée auprès de près de 15 000 femmes a révélé des signes inquiétants, les résultats suggérant que les sécheresses et les vagues de chaleur sont liées à des niveaux beaucoup plus élevés de pensées suicidaires.

« Ma récolte de maïs a été mauvaise cette saison, contrairement au manioc, qui a bien performé. Si la perte de maïs est déjà un revers, ma plus grande préoccupation est le manque de nourriture de subsistance. Le maïs met environ trois mois à mûrir et à être prêt pour la récolte. En revanche, le manioc planté aujourd'hui ne sera récolté qu'à la même époque l'année prochaine. Cela signifie que pendant toute cette période, je devrai dépenser de l'argent pour acheter de la nourriture, ce que je n'aurais pas eu besoin de faire si ma récolte de maïs avait été bonne. C'est un sérieux défi, car je dois désormais compter sur les achats au lieu de nourrir mon foyer avec ma propre récolte. », s'est confiée Elizabeth Amina Kadenge, agricultrice.

Un réseau d'agents de santé communautaires visite chaque mois tous les foyers de Kaloleni, dans le comté de Kilifi, pour vérifier l'état de santé des habitants. Jasmit Shah, chercheur en données à l'Institut du cerveau et de l'esprit de l'université Aga Khan, a voulu étudier l'impact du changement climatique sur la santé mentale des femmes des communautés agricoles rurales du Kenya.

« ... Nous devons leur parler, leur poser des questions, les impliquer, mais il s'agit d'une question purement quantitative que nous avons posée. Avez-vous des pensées ou des idées suicidaires et si oui, en avez-vous tous les jours, plusieurs jours par semaine, quelques fois par mois ? C'est donc grâce à ce questionnaire standard. Mais nous ne leur demandons pas plus sur la façon dont ils ont agi, pourquoi ils ont agi, ce qui les a poussés à agir de la sorte...... »

Alors que l'anxiété climatique a été étudiée aux États-Unis et en Europe, aucune étude sur la santé mentale n'avait encore été menée auprès des femmes de cette région : il n'existait aucune base de référence. L'université avait déjà aidé le gouvernement kenyan à collecter des données dans le comté de Kilifi.

« Si l'on veut des communautés résilientes, on ne peut pas ne pas penser au bien-être mental. Je pense donc qu'il s'agit d'une composante très importante de la construction de communautés résilientes. ...Je pense donc qu'il faudrait davantage d'infrastructures pour fournir un soutien en matière de santé mentale à ces communautés et essayer de trouver des moyens de faire face aux pénuries qu'elles connaîtront, par exemple en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et d'autres choses de ce genre. », a déclaré Zul Merali, directeur de l'Institut du cerveau et de l'esprit à l'Université Aga Khan de Nairobi .

« Globalement et dans notre pays, très peu de ressources sont consacrées à la santé mentale.. C'est lorsque nous parlons de la mort par suicide que les gens se souviennent des effets de cette maladie. Il s'agit donc de plaider en faveur de l'intégration de la santé mentale dans les solutions intelligentes en matière de climat .... », a expliqué Mercy Githara, responsable de la santé mentale et des services psychosociaux à la Croix-Rouge du Kenya.

Le gouvernement kenyan a lancé le programme des promoteurs de la santé communautaire (PSC) dans tout le pays.

Ces derniers suivent une formation en santé mentale auprès du ministère de la santé, ce qui leur permet de s'attaquer aux problèmes de santé mentale au niveau du ménage ou de l'individu. Ils les orientent ensuite vers un établissement où un professionnel de la santé qualifié peut s'occuper d'eux.