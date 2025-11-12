Zambie : des apiculteurs formés à la préservation de l'environnement

Dans la région rurale de la Copper Belt en Zambie, des apiculteurs sont initiés à l'usage des ruches en boîtes. Une technique récente dans le pays qui l'avantage de préserver l'environnement et d'augmenter la production de local du miel.

Paison Nkun kwilwa et son équipe s’apprêtent à récolter le miel. L'apiculteur utilise les ruches en boîte qui permettent d’accroitre la production. Une technique nouvellement introduite dans le pays par des ONG.

Avant, les apiculteurs abattaient des arbres où les abeilles avaient construit une ruche pour accéder au miel. Une pratique aux antipodes de la préservation de l’environnement.

"Nos parents fabriquaient des ruches traditionnelles locales. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui le faisaient et à l'époque, il y avait beaucoup d'arbres - personne ne brûlait de charbon de bois. Aujourd'hui, on nous a encouragés à arrêter de brûler du charbon de bois et on nous a formés à la production de miel à partir de ruches en boîte. L'apiculture est très lucrative et nous avons donc besoin des arbres. Nous espérons qu'ils continueront à former les gens pour qu'ils soient moins nombreux à couper les arbres.’’, a déclaré Paison Nkunkwilwa, apiculteur.

Ce changement de méthode profite en réalité aussi aux apiculteurs. Les abeilles ont en effet besoin de forêts intactes pour polliniser les fleurs. Comme Nkunkwilwa, cabson Lilanda a reçu des ruches gratuites de la société Mama Buci, l'une des trois principales entreprises de miel en Zambie.

"Avant, nous pratiquions l'apiculture traditionnelle et nous coupions les arbres. La différence aujourd'hui, c'est que nous préservons les arbres. Les abeilles continuent d'obtenir les fleurs dont elles ont besoin pour faire du miel. Nous avons donc constaté qu'en préservant les arbres, les abeilles ont beaucoup d'arbres pour faire du miel.", a déclaré Cabson Lilanda, apiculteur.

Selon une étude réalisée en 2023 dans cette région du nord-ouest de la Zambie par Bees For Development, l'apiculture durable favorise la conservation des forêts locales.

Martin Zuch, est fondateur de Mama Buci, une structure qui offre des ruches en boîte aux apiculteurs.

"La destruction des forêts est un véritable problème ici. Je me souviens que lorsque je suis arrivé ici, la couverture forestière était de 67 % du pays. Aujourd'hui, je crois qu'elle n'est plus que de 60 %, et notre apiculture et notre modèle luttent contre ce phénomène. Nous sommes allés dans le bush récemment, nous avons vu tant d'arbres feuillus abattus, et c'est décourageant. Mais plus nous distribuons de ruches aux communautés locales, plus nous les éduquons, plus elles commencent à comprendre que l'abattage des arbres et la fabrication de charbon de bois ne sont pas du tout bénéfiques pour la forêt.’’

La Zambie a perdu 11 % de son couvert végétal entre 2001 et 2024, selon Global Forest Watch.