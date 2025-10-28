USA : une juge bloque l'expulsion de Kilmar Abrego Garcia vers le Libéria

À Greenbelt, dans le Maryland, la juge Paula Xinis a ordonné lundi au Département de la Justice de justifier le choix du Liberia comme pays de renvoi de Kilmar Abrego Garcia.

Les services d’immigration avaient prévu son transfert cette semaine vers Monrovia, malgré la suspension prononcée par la justice.

Le magistrat a souligné qu’aucune mesure d’éloignement ne pouvait être exécutée tant que l’injonction n’était pas levée.

Le Costa Rica, proposé par la défense, s’était déclaré disposé à accueillir M. Abrego Garcia, mais n’a pas été retenu par les autorités américaines.

Installé depuis plusieurs années dans le Maryland avec son épouse et leur enfant, cet homme avait déjà été expulsé par erreur vers le Salvador, avant d’être rapatrié sous la pression de la justice et de l’opinion publique.

Son avocat, Me Simon Sandoval-Moshenberg, dénonce une procédure opaque et l’absence de clarté sur les conditions d’accueil au Liberia, qui n’aurait accepté qu’un séjour temporaire.

De son côté, la ministre libérienne des Affaires étrangères, Sara Beysolow Nyanti, a affirmé que la décision de son pays avait été prise « dans le respect du droit international et des principes humanitaires ».

L’injonction judiciaire reste en vigueur.

Toute tentative d’expulsion vers le Liberia, en violation de cet ordre, pourrait entraîner des sanctions contre les responsables concernés.