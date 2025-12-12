USA : Kilmar Abrego Garcia reste libre après un nouveau rebond judiciaire

Un juge fédéral a ordonné vendredi que les autorités migratoires américaines ne pouvaient pas détenir à nouveau Kilmar Abrego Garcia.

Kilmar Abrego Garcia est de retour chez lui. Libéré jeudi soir sur ordre d’un juge, il s’est présenté dès l’aube, vendredi, à un contrôle de routine dans les bureaux de l’immigration à Baltimore. Mais cette fois, il en est ressorti libre. Quelques minutes plus tard, une juge fédérale du Maryland a interdit toute nouvelle arrestation. Un tournant pour cet homme déjà déporté à plusieurs reprises.

Son avocat Simon Sandoval-Moshenberg dénonce une obsession des autorités migratoires : s’ils avaient vraiment voulu l’expulser, ils l’auraient renvoyé au Costa Rica depuis longtemps. Cette option existe depuis août. Au lieu de ça, ils tentent de l’envoyer au Liberia, en Ouganda, à Eswatini, au Ghana. Pourquoi vouloir absolument l’envoyer en Afrique ? Ce n’est pas de l’immigration, c’est une façon de le maintenir en prison. Et ce n’est pas autorisé.

La juge Paula Xinis a suspendu toute détention jusqu’à une audience prévue dans les prochains jours. Elle estime que Kilmar Abrego Garcia a de fortes chances d’obtenir gain de cause dans sa procédure contre une détention prolongée par l’ICE.