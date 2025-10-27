Gaza : le Hamas doit encore restituer les dépouilles de 13 otages israéliens

Le Hamas renforce ses recherches pour retrouver les corps des otages enterrés dans la bande de Gaza. Une équipe d'experts venue d'Égypte a pris part à ces opérations.

Conformément au cessez-le-feu négocié par les États-Unis, entré en vigueur le 10 octobre, le Hamas doit restituer les corps de tous les otages israéliens dès que possible. Dans le même temps, Israël a accepté de restituer 15 cadavres palestiniens pour chaque dépouille israélienne.

Le Hamas a déjà restitué les dépouilles de 15 otages tandis qu’Israël a rendu les corps de 195 Palestiniens, dont beaucoup n'ont pas été identifiés. Le chef du Hamas à Gaza, Khalil al-Hayya, a déclaré que les recherches se poursuivent pour récupérer les corps des 13 otages restants dans de nouvelles zones.

Le président américain Donald Trump a averti samedi qu'il "surveillait de très près" la situation afin de s'assurer que le Hamas rende les dernières dépouilles dans un délai de 48 heures.

Pendant ce temps, les Nations unies et leurs partenaires continuent d'exhorter Israël à autoriser l'acheminement d'une aide humanitaire plus importante alors que la bande de Gaza est frappée par la famine.