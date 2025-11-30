Israël : jugé pour corruption, Netanyahu demande la grâce présidentielle

Alors qu’il est jugé pour corruption, Benjamin Netanyahu a introduit une demande de grâce présidentielle. Information confirmée par l'intéressé dimanche.

Netanyahu veut ainsi éviter la poursuite d’un long procès qui menacerait l’unité nationale dont l’état hébreu a grand besoin. avait divisé le pays et qu'une grâce contribuerait à restaurer l'unité nationale. Il a également déclaré que l'obligation de comparaître trois fois par semaine devant le tribunal constituait une distraction qui l'empêchait de diriger le pays.

'' L'État d'Israël est confronté à d'immenses défis, mais aussi à d'énormes opportunités. Pour repousser les menaces et saisir les opportunités, l'unité nationale est indispensable. La poursuite du procès nous déchire de l'intérieur, attise cette division et creuse les fossés. Je suis convaincu, comme beaucoup d'autres dans le pays, que la conclusion immédiate du procès contribuerait grandement à apaiser les tensions et à promouvoir la réconciliation générale dont notre pays a tant besoin.'', a Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le président américain Donald Trump a récemment exhorté Israël à gracier Netanyahu. Mais l’opposition israélienne pose déjà ses conditions.

''J'appelle le président Herzog (Isaac Herzog) : vous ne pouvez pas lui accorder (au Premier ministre Benjamin Netanyahu) une grâce sans aveu de culpabilité, expression de remords et retrait immédiat de la vie politique.'', a déclaré Yair Lapid, chef de l'opposition israélienne.

Benjamin Netanyahu n'a pas encore été condamné et n'a pas non plus reconnu sa culpabilité dans les différents procès.

La demande de Netanyahu comprenait deux documents : une lettre détaillée signée par son avocat et une lettre signée par Netanyahu lui-même. Ils seront envoyés au ministère de la Justice pour avis, puis transmis au conseiller juridique du cabinet du président, qui formulera des avis supplémentaires à l'intention du président.

Le cabinet du président a déjà qualifié cette demande ''d'extraordinaire'', estimant qu'elle avait ''des implications importantes.''