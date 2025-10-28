Guerre Israël-Hamas : première évacuation de l'OMS depuis le cessez-le-feu

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a réalisé sa toute première évacuation médicale. Ce lundi, 41 patients en état critique, accompagnés de 145 personnes, ont quitté l’enclave.

Parmi eux, de nombreux blessés du conflit qui dure depuis deux ans, ayant causé la mort de plus de 68 000 personnes, principalement des civils. Le système de santé, déjà très affaibli, est désormais en grande crise, avec des hôpitaux quasi totalement inopérants et 1 700 professionnels de santé décédés.

Dr Luca Pigozzi, coordinateur de l'équipe médicale d’urgence de l’OMS, explique : « Il s’agit de la première évacuation médicale depuis le début du cessez-le-feu le 10 octobre. Dans le cadre du plan opérationnel de l’OMS pour Gaza, nous nous sommes engagés à renforcer notre capacité d’assistance et de soutien, notamment en coopérant étroitement avec le Croissant-Rouge palestinien pour organiser ces évacuations. »

Actuellement, environ 15 000 patients attendent encore une autorisation pour recevoir des soins en dehors de Gaza. L’OMS continue d’appeler la communauté internationale à faire preuve de solidarité et à ouvrir toutes les voies possibles pour accélérer ces évacuations.