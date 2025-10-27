Tanzanie : Suluhu Hassan en grande favorite des élections générales

En Tanzanie, les élections générales se tiendront ce mercredi 29 octobre 2025. Les électeurs seront appelés aux urnes pour élire le président, les membres de l'Assemblée nationale ainsi que les conseillers municipaux.

Candidate pour la première fois, la présidente sortante Samia Suluhu Hassan avait pris le pouvoir suite au décès de l’ancien président John Magufuli, dont elle était la vice-présidente de 2015 à 2021.

Face à Samia Suluhu Hassan, 16 autres candidats. Les deux principaux partis d'opposition, Chadema et ACT-Wazalendo (Alliance pour le changement et la transparence), ne participent pas au scrutin.

Applaudie lors de sa prise de pouvoir, la présidente Hassan fait aujourd'hui l'objet de critiques en raison des mesures sévères prises à l’encontre des opposants – enlèvements et arrestations présumés, sanctions de l'État, etc. Le leader du Chadema, Tundu Lissu, a été jugé pour trahison, après avoir été arrêté en avril dernier alors qu'il appelait à des réformes électorales.

"Ce que j'aimerais voir changer, c'est le système de santé. En effet, lorsqu'une personne est admise à l'hôpital, les coûts sont très élevés. Il arrive parfois qu'une personne décède et que la famille doive encore payer pour récupérer le corps", confie une partisane du CCM, le parti au pouvoir, lors d'un meeting.

"Nos candidats sont jeunes et dynamiques, et compte tenu de la réalité actuelle de notre vie, nous voulons que des jeunes soient élus à des postes de direction et apportent le changement", se réjouit une partisane une supportrice du CHAUMA, un autre parti.

Selon la Commission électorale nationale, plus de 37 millions d'électeurs sont inscrits à l'échelle nationale, soit une augmentation par rapport aux chiffres de 2020. Cette fois-ci, la Tanzanie a limité la participation des missions d'observation régionales et internationales.