G7 : la photo officielle des dirigeants marque le début du sommet

Les dirigeants du Groupe des Sept se sont réunis mardi pour la première journée complète du sommet. La réunion qui rassemble les principales nations industrialisées se déroule dans la ville française d'Évian-les-Bains.

Le G7, qui comprend la France, les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni, a notamment discuté de la guerre menée par la Russie en Ukraine et de l'accord provisoire conclu par le président américain Donald Trump visant à mettre fin au conflit avec l'Iran men é par les États-Unis depuis trois mois et demi.

Les pays du Golfe ne font pas partie du G7, mais leurs dirigeants ont été invités à participer au sommet en cette période tendue pour la région par le président français Emmanuel Macron.

**Un déjeuner de travail a été organisé mardi pour discuter de la situation au Moyen-Orient. L’**émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, le président des Émirats arabes unis, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, et le président égyptien, Abdel-Fattah el-Sissi, se sont joints aux discussions. Les dirigeants devaient aborder la crise économique mondiale résultant de la guerre et de la fermeture du détroit d’Ormuz.

Parmi les pays invités à ce sommet figurent le Brésil, l’Égypte, l’Inde, le Kenya, la Corée du Sud, le Qatar, l’Ukraine et les Émirats arabes unis.