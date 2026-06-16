Agriculture : le stockage réfrigéré à l'énergie solaire facilite l'accès aux marchés mondiaux

Les agriculteurs africains peuvent compter désormais sur un service de stockage réfrigéré alimenté à l’énergie solaire pour conserver la fraîcheur de leurs produits.

Recourir à des entrepôts frigorifiques alimentés à l’énergie solaire permet d’aider à prévenir l’un des problèmes les plus persistants de l’agriculture : la détérioration des denrées alimentaires.

« Avant de me lancer dans cette aventure, j’ai cherché à comprendre comment les meilleurs s’y prenaient, et l’un des principaux défis était de disposer d’un entrepôt frigorifique. Cela permet de transporter les denrées directement de la ferme, en garantissant leur fraîcheur, grâce à un contrôle de la température dès la récolte et tout au long du trajet jusqu’au consommateur final. Vous voyez, en procédant ainsi, on prolonge la durée de conservation et, vous savez, le produit prend de la valeur. Tout le monde y gagne. », a expliqué Yvonne Anyonyi Mumiah, agricultrice.

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime que jusqu’à 40 % des denrées alimentaires produites en Afrique sont perdues entre la récolte et la mise sur le marché, en grande partie à cause de la médiocrité des infrastructures de stockage, de transport et de transformation.

« Nous constatons que lorsque le stockage frigorifique est bien intégré et utilisé à bon escient, les pertes de production passent de 40 à 50 % à moins de 2 %. Et cela s’explique par le fait que cette technologie est très efficace pour prolonger la durée de conservation des produits. », a déclaréDenis Karema, directeur général de SoKo Fresh.

Les chambres froides, entrepôts et centres de réfrigération autonomes alimentés à l’énergie solaire permettent aux agriculteurs et aux commerçants de conserver les denrées périssables sans dépendre de réseaux électriques coûteux et peu fiables.

« Les équipements fonctionnant aux énergies renouvelables sont également nouveaux. Il faut donc trouver un moyen de rassurer les utilisateurs sur leur efficacité. Ils fonctionnent en permanence, qu’il fasse nuageux ou ensoleillé. Nous menons donc un important travail de sensibilisation. », a ajouté Denis Karema, directeur général de SoKo Fresh.

Les moulins et équipements de transformation solaires aident les communautés rurales à valoriser les produits agricoles à proximité même de leur lieu de culture, mais le financement reste un défi.

Cette évolution prend de l’ampleur au Kenya, au Nigeria, en Éthiopie, au Rwanda et en Afrique du Sud.

Selon les analystes, ces innovations prennent de plus en plus d’importance alors que les pays africains cherchent à améliorer leur sécurité alimentaire tout en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre.