Mondial 2026 : le Cap-Vert euphorique après le nul face à l'Espagne

Scènes de liesse à Praia au coup de sifflet final de la rencontre Espagne-Cap-Vert lundi. Les Requins bleus ont tenu en échec la Roja, par un score vierge, pour leur entrée en lice au Mondial 2026.

Un exploit, pour le petit pays insulaire, face aux espagnols favoris de la compétition.

''Je ne m'attendais pas à ce que nous tenions tête dans un match aussi disputé et difficile. Nous affrontons l'une des équipes nationales les plus fortes du monde, n'est-ce pas ? Mais nous sommes convaincus que nous allons continuer et tenir bon . Grâce à la performance de Vozinha, qui est, pour l’instant, l’un des meilleurs joueurs de notre équipe.'', raconte William Gomes, supporter du Cap-Vert.

Le Cap-Vert a en effet, résisté aux assauts des champions d’Europe. Grâce à son gardien de but élu ‘’ homme du match’’. Le quadragénaire a sorti le grand jeu face à l’armada offensive espagnole. Rendant fier, un archipel d’environ un demi-million d’habitants.

''Le Cap-Vert n’est qu’un petit pays, mais aujourd’hui, on se sent bien et important. Je n’ai même pas assez de mots pour exprimer ce que nous ressentons. Nous, les Capverdiens, sommes vraiment bénis.'', explique Vladimir Garcia, supporter capverdien.

Rendez-vous le 22 juin, face à l’Uruguay pour le deuxième match des Requins Bleus.