Maroc : 17ème édition du festival de Fès de la culture soufie

Au Maroc, des centaines d’artistes, de musiciens et de chercheurs se sont réunis à Fès à l’occasion de la 17ᵉ édition du Festival de la Culture Soufie. L'événement vise à promouvoir l'héritage soufi, les arts et les valeurs traditionnelles telles que l'égalité et la tolérance.

“Notre message est que nous travaillons dur pour préserver cet héritage à tout moment et en tout lieu. Nous voulons également le transmettre aux générations futures, tout comme nos ancêtres nous l'ont transmis”, confie Ayoub Hanine, membre du groupe de musique et de chant spirituel Charqawiya.

Le festival réunit des artistes venus du Maroc, du Sénégal, de Turquie, d'Inde, d'Albanie et d'Espagne. Ces derniers proposent des spectacles musicaux, des séances de chants ainsi que des ateliers sur les rituels soufis.

"Nous sommes venus ici au Maroc pour parler au public de la musique indienne et de la façon dont nous utilisons cette musique en Inde. Et les chants soufis que nous présentons dans les sanctuaires soufis sont ce que nous allons montrer et dire aux gens ici", indique Mohamad Aslam Sabri, artiste venu d’Inde.

En partenariat avec l’Institut Français, cette édition se tient autour du thème Vivre poétiquement, art et spiritualité. L’immersion dans l’univers du soufisme se fait également à travers des conférences et des expositions.

La 17ème édition du Festival de la Culture Soufie a eu lieu du 18 au 25 octobre 2025.Chaque soirée a offert un immersion dans une tradition soufie distincte et la soirée de clôture était consacrée à une création originale intitulé “La Passion D’El Haraq”, en hommage à l’un des grands poètes mystiques du soufisme.