République centrafricaine : l'état-major dément une tentative de renversement

L’état-major des Forces armées centrafricaines (Faca) a démenti les accusations qui l’impliquent dans une supposée tentative de renversement du gouvernement en place.

Relayées depuis plusieurs jours par des messages diffusés sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques ainsi qu’au sein de cercles politiques, ces rumeurs font état d’un présumé projet de déstabilisation des autorités. L’armée a qualifié ces informations de fausses.

L’État-major des armées a donc dénoncé des allégations diffamatoires, mensongères et relevant de la désinformation dans un communiqué publié le 13 juin, affirmant que ces accusations visent à ternir son image et celle de son chef, le général Zéphirin Mamadou.

Il a ajouté que ces "actes de cybercriminalité" fragilisent les efforts de montée en puissance des FACA et a réaffirmé son attachement aux institutions de la République et à sa loyauté envers le président Faustin Archange Touadéra.

L'armée a appellé la population à la vigilance et à la retenue, dans le but d’éviter toute manipulation susceptible de compromettre la stabilité du pays.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour identifier les auteurs de ces rumeurs.