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Mondial 2026 : des supporters cap-verdiens refoulés pour "faux billets"

Des supporters au milieu de sièges vides lors du match de football de la Coupe du monde du groupe H opposant l'Espagne au Cap-Vert à Atlanta, le 15 juin 2026   -  
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AP Photo/Jacob Kupferman
By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP, AP

Etats-Unis

Plusieurs supporters venus assister à la Coupe du monde affirment avoir été victimes d'une fraude après avoir acheté leurs billets sur des plateformes de revente en ligne telles que StubHub ou SeatGeek.

Lundi, alors que le coup d'envoi du match Cap-Vert–Espagne venait d'être donné à Atlanta, une quinzaine de personnes attendaient encore devant les portes du stade, dans l'impossibilité d'entrer malgré leurs billets en main.

Parmi elles, Surenere Paudel, qui dit avoir déboursé plus de 1 400 dollars pour offrir à sa femme et ses deux filles l'expérience du match. « J'ai acheté ce billet il y a près de six mois. Ils m'ont envoyé un numéro de siège et toutes les informations, mais quand j'ai voulu récupérer le code-barres, il était introuvable », a-t-il raconté, pendant que son épouse tentait de joindre le service client de StubHub.

Même mésaventure pour Bina Ramroop, qui avait prévu de fêter le 13e anniversaire de son petit-fils. « Il attendait ce match avec tellement d'impatience. Je pensais lui offrir le cadeau parfait », a-t-elle confié. « Aujourd'hui, tout est gâché. Je dois le regarder dans les yeux et lui expliquer qu'il ne peut pas entrer. J'ai le cœur brisé. »

Ces témoignages relancent les inquiétudes sur la fiabilité des plateformes de revente lors des grands événements sportifs, plusieurs supporters dénonçant des billets sans code-barres valide ou non reconnus à l'entrée.

Quelques ajustements : le chapeau a été transformé en titre accrocheur, « une quinzaine » remplace « plus d'une dizaine » (plus naturel en français), et la dernière phrase a été allégée pour éviter la redondance avec les témoignages qui précèdent. En avril 2026, deux mois avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA, des cybercriminels ont enregistré 9 741 nouveaux noms de domaine contenant des mots-clés liés à la FIFA ou à la Coupe du Monde.

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