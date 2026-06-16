RDC : un '' prêtre rappeur'' veut évangéliser les jeunes défavorisés

En RDC, Jean-Pierre Mongambi, le « prêtre rappeur » de Kinshasa, arpente les quartiers défavorisés de la capitale de la RD Congo, utilisant le rap pour transmettre l’Évangile aux jeunes défavorisés.

''Le rap est pour moi un moyen de partager le message de l’Évangile, de prêcher, de diffuser la parole de Dieu. Ce n’est pas le style qui compte vraiment, c’est le contenu, le message transmis. C’est cela qui devrait intéresser les jeunes. Les jeunes ne devraient pas se laisser influencer par les apparences, par la façon dont un prêtre danse, dont un prêtre fait ceci ou cela, non.'', explique-t-il.

Mongambi, 47 ans, est devenu une véritable célébrité en RDC. Ses morceaux de rap sont inspirés des psaumes et des prières. Ses concerts sont largement partagés sur les réseaux sociaux.

'' Il y a eu plusieurs choses qui m’ont marqué. La perte de ma mère en 2024, vers le mois de septembre. J’avais tellement de mal à me ressaisir. Et du coup, quand j’ai vécu tout ça, sa musique, ses paroles, ça m’a permis de me ressaisir et de retrouver le chemin de l’Église.'', raconte Chadrack Mayambi, spectateur du concert, catholique pratiquant.

Pas de danses et chant, le prêtre rappeur ne fait pas dans la dentelle pour propager l’évangile. Son objectif est de « ramener les jeunes vers l’Église ».

‘’Tous ces jeunes sont désœuvrés. Ils n'étudient pas, ils n'ont rien à faire, ils sombrent dans l'alcoolisme, leur passe-temps, c'est le football, ce sont les paris sportifs. Et nous, en tant que pasteurs, nous créons des occasions pour les ramener vers l'Église. Et un concert religieux avec un prêtre rappeur est une opportunité pour ramener ces jeunes vers l'Église.’’ , raconte Abbé Augustin Mfwankama, curé de la paroisse de la Bienheureuse Anuarite, à Kinshasa.

En 2023, le ‘’prêtre rappeur’’ a joué devant le pape François, alors en visite en RDC.