Cyclisme : première édition du Nedbank Gravel Burn en Afrique du Sud

Dès l’aube, à 8 h 30 précises, quelque cinq cents coureurs prenaient le départ, ce dimanche, depuis le lagon de Knysna pour affronter la première étape de ce nouvel événement d’envergure internationale : le Nedbank Gravel Burn, présenté comme la première véritable course à étapes professionnelle de gravel au monde.

Sur les 84 kilomètres du parcours inaugural, ponctués de 2050 mètres de dénivelé positif, les coureurs ont dû gravir des ascensions redoutées telles que Simola Hill et Prince Alfred’s Pass, culminant à plus de 1 000 mètres d’altitude. Entre forêts luxuriantes, pistes boueuses et descentes techniques, cette première étape a mis les corps des coureurs à rude épreuve .

Chez les hommes, le Sud-Africain Matthew Beers, triple vainqueur du Cape Epic et natif de Knysna, a offert au public local une victoire mémorable. Après près de trois heures de course et un sprint final haletant, il s’impose en 2 h 54 min 19 s, devançant d’une seconde le Suisse Andri Frischknecht, tandis que le Français Hugo Drechou, champion national de gravel, complète le podium.

Du côté des femmes, la Française Axelle Dubau-Prévot, double championne nationale de gravel et de VTT marathon, a brillé sur les pistes détrempées. Elle s’impose en 3 h 31 min 30 s, à seulement une seconde devant la Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio, multiple lauréate sur le circuit World Tour. La championne d’Afrique de gravel Hayley Preen, également sud-africaine, prend la troisième place.

Au-delà des performances sportives, cette première édition du Nedbank Gravel Burn symbolise l’essor spectaculaire du gravel, discipline hybride entre route et VTT, qui séduit de plus en plus de coureurs issus de tous horizons. Rassemblant 70 professionnels et 430 amateurs venus de 28 pays, l’épreuve offre un prize money total de 150 000 dollars, témoignant de son ambition internationale.

De la lagune de Knysna aux plaines fossilisées du Grand Karoo, cette traversée de sept jours s’annonce comme une odyssée sportive et humaine, célébrant la beauté brute et la diversité des paysages sud-africains.