L'ancienne équipe cycliste "Israël-Premier Tech" a été rebaptisée "Never Say Never".

L'équipe a pris son nouveau nom de la société mondiale de sport et de showbusiness Never Say Never, en partenariat avec la plateforme d'investissement suisse Stoneweg.

Le nouveau coureur principal de l'équipe, l'Erythréen Biniam Girmay, a assisté à l'événement aux côtés de son cofondateur et de la légende du football Andres Iniesta.

“Quand j'étais enfant, je suivais le football et ? ?? (parle d'Iniesta ?) C'est un grand plaisir et je vous remercie. Quant à moi, je suis déjà resté cinq ans chez Intermarché-Wanty. C'est un nouveau chapitre. Surtout avec cette équipe, je vois pour moi une très grande opportunité. Je suis ici aussi pour gagner une course cycliste. Et je pense que cette équipe va m'aider à m'améliorer et à courir pour relever des défis.” , a déclaré Biniam Girmay, coureur principal de l'équipe NSN Cycling.

“Nous, Espagnols, avons eu de grandes stars dans le monde du cyclisme. C'est une de mes passions, en plus du football, qui a été la chose que j'ai le mieux pratiquée tout au long de ma vie. Mais mon lien avec le cyclisme a toujours été très fort. Et je suis ravi de cette nouvelle étape que nous sommes en train de franchir. J'ai hâte d'y prendre encore plus de plaisir en y participant.”, s'est confié Andres Iniesta, footballeur à la retraite et cofondateur de l'équipe cycliste NSN.

L'équipe avait déclaré le mois dernier qu'elle changerait de marque et s'éloignerait de son identité israélienne après avoir été prise pour cible à plusieurs reprises par des manifestants pro-palestiniens lors de la Vuelta espagnole, puis avoir été exclue d'une course en Italie. L'équipe va maintenant s'installer en Espagne et sera basée à Barcelone et à Gérone, qui est un centre populaire pour les cyclistes professionnels.

NSN a été cofondée par le grand footballeur Andres Iniesta, qui a joué près de 700 matchs pour le FC Barcelone et 131 fois pour l'Espagne, qu'il a menée au titre de championne du monde en 2010. Kjell Carlström reste directeur général de l'équipe cycliste.

Au début de l'année, lors de la Vuelta espagnole, plusieurs étapes ont été perturbées par des manifestants pro-palestiniens qui s'opposaient à la participation de l'équipe israélienne Premier Tech.

Le gouvernement espagnol a estimé que plus de 100 000 personnes étaient dans les rues de Madrid lors de la dernière étape.Premier Tech est une société multinationale basée au Québec, Canada.