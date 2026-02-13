Nigeria : à la découverte du dambe, la boxe traditionnelle haoussa

Jeudi, dans le nord-ouest du Nigeria, des boxeurs traditionnels de dambe ont échangé des coups violents devant une foule enthousiaste.

Ce sport de combat ancestral, ancré dans la culture haoussa, est l'un des temps forts du Festival international de la pêche et de la culture d'Argungu. Pour chaque combat, les hommes enroulent fermement un poing dans une corde et un tissu, et laissent l'autre main tendue pour se protéger.

Les combats, souvent brefs et explosifs, se terminent lorsqu'un combattant met son adversaire au tapis ou le force à abandonner. Le dambe, pratiqué historiquement par les bouchers et les guerriers, est connu localement comme « l'art de la lance et du bouclier ». Le poing enveloppé, appelé « lance », sert à frapper, tandis que la main ouverte fait office de bouclier pour se défendre. La boxe faisait partie des activités marquant le festival Argungu de cette année dans l'État de Kebbi.

Cet événement annuel est également connu pour son concours de pêche de masse sur la rivière Matan Fada. Au-delà de la pêche, le festival met en valeur le patrimoine culturel du nord du Nigeria à travers la musique, la danse, la lutte et les sports traditionnels. Les organisateurs affirment que l'intégration du dambe au festival contribue à préserver les traditions locales et offre aux jeunes hommes une alternative pour accéder à la gloire et gagner leur vie.

Pour beaucoup à Argungu, ce sport est plus qu'un simple divertissement. « Le dambe est un héritage de nos ancêtres », explique Ismaila Abubakar-Usman. « Nous le pratiquons depuis des générations.