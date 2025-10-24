Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Afrique du Sud : Zuma sommé de rembourser 1,7 million de dollars

FICHIER - L'ancien président Jacob Zuma est vu au centre de traitement des résultats à Midrand, Johannesburg, Afrique du Sud, le 1er juin 2024.   -  
Copyright © africanews
Themba Hadebe/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Ali Bamba

Afrique du Sud

La Haute Cour de Pretoria réclame à l’ancien président sud-africain des fonds publics utilisés pour financer sa défense dans diverses affaires judiciaires.

Jacob Zuma dispose de 60 jours pour s’acquitter de la somme, faute de quoi ses biens pourraient être saisis.

Dans son jugement rendu mercredi, le juge Anthony Millar a ordonné aux avocats de l’État d’engager une procédure d’exécution forcée, incluant la saisie et la vente des biens meubles et immeubles de l’ex-chef d’État afin de rembourser la dette.

L’ordonnance prévoit également la possibilité de saisir tout ou partie de la pension présidentielle de Zuma.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un litige de longue date portant sur l’utilisation par Zuma d’environ 29 millions de rands (près de 1,7 million de dollars) de fonds publics pour ses frais juridiques liés à des poursuites pénales et à d’autres affaires connexes.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.