Afrique du Sud : Zuma sommé de rembourser 1,7 million de dollars

Afrique du Sud
La Haute Cour de Pretoria réclame à l’ancien président sud-africain des fonds publics utilisés pour financer sa défense dans diverses affaires judiciaires.
Jacob Zuma dispose de 60 jours pour s’acquitter de la somme, faute de quoi ses biens pourraient être saisis.
Dans son jugement rendu mercredi, le juge Anthony Millar a ordonné aux avocats de l’État d’engager une procédure d’exécution forcée, incluant la saisie et la vente des biens meubles et immeubles de l’ex-chef d’État afin de rembourser la dette.
L’ordonnance prévoit également la possibilité de saisir tout ou partie de la pension présidentielle de Zuma.
Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un litige de longue date portant sur l’utilisation par Zuma d’environ 29 millions de rands (près de 1,7 million de dollars) de fonds publics pour ses frais juridiques liés à des poursuites pénales et à d’autres affaires connexes.
