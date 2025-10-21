Afrique du Sud : la DA veut faire abroger des lois en faveur des Noirs

L'Alliance démocratique, deuxième parti le plus important de la coalition gouvernementale sud-africaine, souhaite supprimer les lois fondées sur la race qui visent à favoriser l'emploi des Noirs dans une économie toujours dominée par les Blancs, trois décennies après la fin de l'apartheid.

La manière de remédier à l'héritage de la domination des minorités blanches est un grand débat entre la DA et son partenaire de coalition plus important, le Congrès national africain (ANC), la question étant encore amplifiée par les critiques du président américain Donald Trump.

Le projet de loi sur l'inclusion économique pour tous proposé par la DA modifierait la loi sur les marchés publics de 2024, qui donne un avantage aux entreprises appartenant à des Noirs ou dirigées par des Noirs lorsqu'elles soumissionnent pour des marchés publics. La DA estime que ce système n'a pas aidé la plupart des Noirs.

La DA demande la suppression des références au Broad-Based Black Economic Empowerment - le programme phare d'action positive de l'ANC - dans toute la législation.

Tensions raciales

L'ANC affirme qu'une législation fondée sur la race est nécessaire pour obtenir réparation et a accusé la DA - dont le chef de parti est blanc - de protéger les intérêts des Blancs. La DA dément ces accusations.

Le projet de loi met en lumière des tensions raciales qui n'avaient guère attiré l'attention en dehors de l'Afrique du Sud jusqu'à ce que M. Trump les mette en évidence en critiquant les politiques raciales du gouvernement lors d'une réunion à la Maison-Blanche avec le président Cyril Ramaphosa en mai.

Les Blancs occupent encore plus de 60 % des postes de direction en Afrique du Sud, alors qu'ils représentent 7 % de la population.

Le responsable politique de la DA, Mathew Cuthbert, a rejeté les comparaisons avec les mesures prises par Trump pour démanteler les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion.

"Nous n'essayons pas d'imiter (...) les politiques conservatrices qui ont été prises aux États-Unis", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"Ce projet de loi vise à remplacer des années de politiques inefficaces qui ont laissé la grande majorité des Sud-Africains sans emploi", a déclaré M. Cuthbert.

Le projet de loi cible la pauvreté comme indicateur de désavantage plutôt que la race, a-t-il ajouté.