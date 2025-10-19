Libye : les électeurs votent pour la dernière phase des élections municipales

En Libye, les électeurs de 16 municipalités ont voté samedi dans le cadre de la troisième et dernière phase des élections municipales.

La Haute Commission électorale nationale (HNEC) a déclaré que le taux de participation était de 68% pour un nombre d’électeurs enregistré de 63,169. Le dépouillement était encore en cours ce dimanche.

Ce scrutin marque la fin du processus électoral débuté en novembre 2024.

Cette troisième phase concernant les 16 dernières municipalités a été organisée pour des raisons de sécurité.

La première phase des élections municipales couvrait 58 des 143 municipalités, elle a été achevée en novembre 2024, la deuxième a finalement impliqué 33 des 49 musicalités prévues et s’est déroulée en août.

La commission électorale nationale a confirmé qu'elle suivait de près le processus de réconciliation, de tri et de dépouillement dans les bureaux de vote des municipalités où les élections ont eu lieu.

Le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah a salué la reprise des élections municipales, affirmant qu'elles prouvaient que les Libyens « pouvaient pratiquer la démocratie efficacement ».

La Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a salué la reprise du processus électoral, louant l'accord conclu entre la commission et les autorités compétentes pour mener à bien les élections municipales, qu'elle a qualifié d'étape vers le rétablissement de la légitimité des institutions locales.

La Libye reste divisée entre deux administrations rivales : le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, dirigé par Abdul Hamid Dbeibah, qui contrôle l'ouest du pays, et un autre gouvernement nommé par la Chambre des représentants en 2022, dirigé par Osama Hammad et basé à Benghazi, qui gouverne l'est et une grande partie du sud.

Les Libyens espèrent que les élections municipales ouvriront la voie à des élections parlementaires et présidentielles longtemps reportées, contribuant ainsi à mettre fin à la division et à l'impasse politique qui durent depuis des années au sujet de la légitimité.