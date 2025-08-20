Libye : les élections muncipales annulées dans certaines villes

Des élections municipales ont été organisées en Libye en proie à des tensions politiques et sécuritaires, pour renforcer la gouvernance locale.

Ce test de démocratie a été une réussite dans plusieurs villes du pays, avec un taux de participation de 71% et près de 162 000 votants.

Toutefois le scrutin qui était prévu dans 63 municipalités, a dû être annulé dans 27 villes de l’est et du sud de la Libye.

La Haute commission électorale qui a organisé ces élections a dénoncé les mesures prises par le gouvernement de l’Est qui choisir de garder les bureaux de vote fermés ou d’interrompre la distribution de cartes électorales.

La mission de médiation des Nations Unies a également condamné ces directives.

La Libye est dirigée par deux gouvernements parallèles, l'un mené par le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah installé à Tripoli et reconnu par l'ONU, et l'autre basé dans l'est, incarné par le Parlement contrôlé par le clan Haftar.

Les électeurs libyens entendus dans certains bureaux de vote ont salué l’organisation de ces élections, déclarant qu’ils se sont sentis utiles et espérant que d’autres scrutins réguliers seront organisés.