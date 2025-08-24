Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Libye : élections municipales partielles sous tension

Une femme vote lors des élections municipales à Tripoli, en Libye, le samedi 16 août 2025. (AP Photo/Yousef Murad)   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Libye

En Libye, des élections municipales ont eu lieu samedi dans sept localités du nord-ouest du pays, sous contrôle du Premier ministre Abdul Hamid Dbeibeh.

Le scrutin avait été reporté d’une semaine après une attaque contre les locaux de la Haute Commission électorale.

Ces votes s’inscrivent dans la deuxième phase du processus électoral local, lancé en novembre dernier dans 58 communes.

Dans l’ouest, 26 municipalités ont pu voter sans incident majeur. Mais à l’est du pays, les élections sont bloquées.

La Haute Commission électorale accuse le gouvernement rival de l’Est, soutenu par le maréchal Khalifa Haftar, d’avoir empêché l’ouverture des bureaux de vote et d’avoir suspendu sans justification la distribution des cartes électorales.

La Mission des Nations unies en Libye a salué un scrutin pacifique dans les zones où il a pu se tenir, appelant les parties à respecter les résultats et à utiliser les voies légales en cas de contestation.

Malgré les divisions politiques persistantes, ces élections locales sont perçues comme un pas crucial vers la stabilité et le retour progressif à une gouvernance démocratique en Libye.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.