Diwali : la grande fête indienne des lumières est de retour 

Dans les temples et les foyers, des millions de personnes se préparent à célébrer Diwali, une fête très importante au sein du monde indien. Musique, prière et partage seront au rendez-vous pour des millions d'adeptes.

À Londres, le BAPS Shri Swaminarayan Mandir, l'un des plus grands temples hindous hors de l'Inde organise des jours de prière et de préparation.

À la tombée de la nuit, les fidèles se rassemblent pour l'Arati du soir, l'une des dernières prières quotidiennes avant le début du festival, qui cette année est prévu le 20 octobre.

"Il est important d'apprécier ce que Dieu nous a donné, que ce soit notre famille, nos amis, un corps sain, une vie saine. Tout cela fait partie intégrante de la fête de Diwali. Et pour être sûrs de profiter pleinement de la nourriture, nous remercions Dieu pour tout ce qu'il nous a donné", explique Shaumit Saglani, un bénévole au sein du temple.

Derrière la salle de prière, des bénévoles travaillent tard dans la nuit pour préparer l'arrivée des foules attendues dans les jours à venir.

Ils assemblent ici 70 000 boîtes de prasadam, des aliments qui sont d'abord offerts aux divinités pendant le culte, puis partagés entre les fidèles en guise de bénédiction. Ces préparatifs font partie de l'Annakut, qui signifie « montagne de nourriture » et marque le début du Nouvel An hindou.

Cette année, les bénévoles créent aussi des vases décorés de graines de lotus colorées et de céréales, ainsi que des maquettes représentant les ponts de Paris, en référence à l'ouverture d'un temple similaire dans la capitale française en 2026.

"Diwali est un moment de convivialité et de joie, et bien sûr de lumière, car c'est la signification principale de Diwali. Et dans le temple, nous le célébrons avec joie et amour, chose que j'apprécie et que j'aime beaucoup", confie Hetvi, bénévole au BAPS Shri Swaminarayan Mandir.

Fête très populaire en Inde, Diwali est célébrée durant cinq jours. Le troisième jours, le plus important est consacré à la déesse Lakshmi. Alors que les préparatifs se poursuivent à Londres, des scènes similaires se déroulent dans les temples et les foyers hindous, sikhs et jaïns du monde entier.