"Yves Saint Laurent et ses chiens" : une expo les amis canins du créateur

Yves Saint Laurent, passionné par Marrakech et ses chiens, mise à l'honneur dans une nouvelle exposition au Musée Yves Saint Laurent de Marrakech

Le célèbre couturier Yves Saint Laurent, connu pour ses créations emblématiques, avait aussi une passion particulière pour Marrakech et ses chiens. Le Musée Yves Saint Laurent de Marrakech, au Maroc, célèbre cette facette peu connue de sa vie avec une exposition intitulée « Yves Saint Laurent et ses chiens ».

Madison Cox, Présidente de la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, explique : « Nous avons voulu ici, au musée, organiser une exposition à la fois ludique et intime. Yves était souvent photographié avec ses chiens, dans ses portraits et ses moments personnels. C’est aussi l’occasion pour le public de découvrir un autre aspect de son univers, au-delà de ses œuvres, une facette très humaine. »

L’exposition met en lumière la relation particulière que l'artiste entretenait avec ses animaux. Yves Saint Laurent affectionnait notamment des chihuahuas et plusieurs bouledogues français, qu’il emmenait souvent lors de ses vacances à Marrakech.

Madison Cox précise : « Les chiens ont toujours joué un rôle très important dans sa vie. Dès son jeune âge, il a toujours eu des chiens. Marrakech, en particulier, était un lieu de ressourcement pour lui. Il venait ici en vacances, souvent avec ses chiens, notamment quatre bouledogues français tous nommés Moujik, chacun avec un numéro, ainsi qu’une série de chihuahuas appelés Hazel. »

Les photos datant des années 1970, exposées dans le musée, offrent un regard intime sur la vie quotidienne de Saint Laurent avec ses fidèles compagnons, témoignant de leur place centrale dans sa vie personnelle tout au long de sa carrière.