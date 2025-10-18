Soudan du Sud : vers un désarmement total des enfants soldats

Selon la mission des Nations unies au Sud-Soudan (UNMISS), certains enfants viennent d'être libérés des Forces de défense du peuple du Sud-Soudan (SSPDF), ce qui témoigne des efforts déployés par le pays pour mettre fin au recrutement d'enfants.

Pour symboliser cette transition profonde et l’opportunité d’une nouvelle vie pour ces enfants, une cérémonieebofficielle a été organisée à Yambio.

« Le SSPDF n'autorisera pas le recrutement d'enfants dans l'armée. Si un enfant montre de l'intérêt, nous le guiderons plutôt vers l'éducation. J'invite les institutions à soutenir pleinement ces enfants, afin qu'ils ne retournent pas dans les casernes », a déclaré Brigade Akech Maker, Commandant de la Brigade 16, Yambio, Equatoria occidental, Forces de défense du peuple du Sud-Soudan (SSPDF).

Les responsables du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration mènent les processus d'enregistrement et de vérification nécessaires pour faciliter leur retour à la vie civile. Ils soulignent l'importance d'un suivi et d'une prise en charge continus.

« Nous continuerons à surveiller qu'ils ne sont pas là pour que notre armée soit lavée de cette liste de honte qui lui a été infligée à cause du recrutement d'enfants et d'autres violations des droits de l'enfant. », a indiqué Hellen Ernasio, Présidente DDR, Western Equatoria.

Dans un refuge temporaire, les travailleurs sociaux et le personnel de l'UNICEF apportent un soutien psychosocial complet, du matériel pédagogique et des conseils personnalisés adaptés aux besoins uniques de chaque enfant.

« Nous allons apporter un soutien psychosocial à ces enfants dans le centre de transit qui se trouve au CTC, et nous allons également évaluer leurs besoins en termes de compétences ou ce qu'ils aimeraient faire, l'apprentissage formel ou la formation professionnelle », a expliqué Clement Gbatanawo, Yambio, Western Equatoria, Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

L'UNMISS continuera à surveiller ce processus de réintégration pour s’assurer que ces enfants sont dans la société, et qu'il n'y a aucun moyen de les ramener dans le groupe armé ou toute autre force armée.

L’organisation a demandé à toutes les parties au conflit, aux commandants, de veiller à ce que tout enfant sous leur commandement soit remis à l'organisation ou à l'entité concernée.