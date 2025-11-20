Le Soudan du Sud reprend ses exportations de pétrole brut

Le Soudan du Sud a repris le transport et l'exportation de pétrole brut après que des attaques de drones contre deux installations pétrolières clés au Soudan voisin aient contraint à l'arrêt d'urgence des opérations transfrontalières, a déclaré mercredi un haut responsable.

Le sous-secrétaire au ministère du Pétrole, Deng Lual Wol, a déclaré aux journalistes à Juba que "les opérations dans tous les champs pétrolifères du Soudan du Sud sont revenues à la normale" et que le pétrole brut circulait à nouveau dans les oléoducs vers les terminaux d'exportation de Port Soudan, sur la mer Rouge.

"Les exportations de pétrole brut s'effectuent désormais normalement depuis le Soudan du Sud vers le point d'exportation du terminal maritime de la mer Rouge, via les oléoducs désignés", a déclaré M. Lual.

La production pétrolière au Soudan du Sud a été perturbée la semaine dernière après que des attaques de drones menées par les Forces de soutien rapide (FSR) ont visé l'installation de traitement du pétrole de Heglig, près de la frontière avec le Soudan, qui est en proie à une guerre civile depuis plus de deux ans.

Les frappes ont touché l'atelier d'entretien et le laboratoire du site, tuant un membre du personnel. Une deuxième attaque de drones, le 15 novembre, a visé le site de traitement d'Al Jabalyn, situé plus à l'est au Soudan, et sa centrale électrique.

Les compagnies pétrolières opérant dans les deux pays auraient temporairement interrompu leur production à la suite de ces attaques.

"Nous assurons au public que les exportations de pétrole brut du Soudan du Sud ont été entièrement rétablies et que les opérations dans les champs de Paloch, Unity et Tharjiath sont revenues à la normale", a déclaré M. Lual.

Le ministère a salué la réaction rapide des équipes techniques du Soudan du Sud et du Soudan. "Leur action rapide a permis de minimiser l'impact de ces incidents sur notre économie nationale et d'assurer la protection des actifs pétroliers vitaux", a déclaré M. Lual.

M. Lual a déclaré que les dirigeants des deux pays faisaient appel à un pays tiers pour empêcher les FSR, le groupe paramilitaire qui lutte depuis 2023 pour prendre le contrôle du Soudan, de mener de nouvelles attaques contre les infrastructures pétrolières situées sur le territoire soudanais.

Il a ajouté que la protection de l'oléoduc et du corridor d'exportation était essentielle pour les deux nations. "En tant que pays enclavé, le Soudan du Sud a le droit d'accéder aux ports maritimes en vertu du droit international", a déclaré M. Lual.