L'Union Africaine suspend Madagascar après la prise de pouvoir de Randrianirina

Le colonel Michaël Randrianirina, commandant d’une unité d’élite de l’armée malgache, sera investi président ce vendredi 17 octobre, a annoncé mercredi l’état-major.

À Madagascar, la crise politique s’est accentuée après la destitution du président Andry Rajoelina, ce mardi 14 octobre, par le Parlement, dans un climat de contestation populaire. Le lendemain, le colonel Michaël Randrianirina, chef de l’unité militaire ayant pris le pouvoir, a annoncé qu’il serait investi président de la Refondation de la République ce vendredi 17 octobre, lors d’une audience solennelle de la Haute Cour constitutionnelle à Ambohidahy.

Le nouvel homme fort du pays, qui rejette le terme de « coup d’État » et parle d’une « prise de responsabilité », promet l’organisation d’élections dans un délai de dix-huit à vingt-quatre mois, ainsi qu’un processus de consultation pour désigner rapidement un Premier ministre.

L’Union africaine, en revanche, a condamné fermement ce changement anticonstitutionnel et suspendu Madagascar de toutes ses instances et activités, jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel. Elle exhorte les forces armées à se retirer de la vie politique.