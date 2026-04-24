Le Sommet des entrepreneurs Chine-Afrique appelle à approfondir la coopération

La réunion inaugurale du Sommet des entrepreneurs Chine-Afrique s'est tenue mardi au siège de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie, avec un appel à approfondir la coopération sino-africaine pour assurer un développement commun.

Organisée conjointement par la Mission chinoise auprès de l’UA, la Commission de l’UA et la Chambre de commerce chinoise pour l’Afrique, en coopération avec d’autres partenaires, et placée sous le thème « Approfondir la coopération pratique sino-africaine et s’engager dans une nouvelle voie de développement », la réunion a rassemblé les dirigeants de l’UA, de hauts responsables chinois et africains, des membres des corps diplomatiques chinois et africains, ainsi que des représentants des milieux d’affaires des deux parties.

Le président éthiopien Taye Atske Selassie a déclaré à l'assemblée qu'avec la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine, l'Afrique n'est plus une promesse d'avenir mais une réalité présente où les affaires prospèrent.

Soulignant que la coopération Afrique-Chine repose sur des fondements de dignité et de respect mutuel, il a appelé à développer ce partenariat vers un modèle à plusieurs niveaux dans lequel les entrepreneurs, les innovateurs et le secteur privé deviennent les principaux moteurs du développement.

Les participants au sommet ont appelé les entrepreneurs de tous les secteurs des deux parties à s’engager activement dans les échanges et la coopération, à tirer pleinement parti des mesures de tarif zéro, des accords de facilitation des investissements et des diverses plateformes de dialogue économique et commercial, et à rechercher de nouvelles opportunités de coopération.

Li Qingyong, président de la Chambre de commerce chinoise pour l'Afrique et directeur général de la China Civil Engineering Construction Corporation Ethiopia, a déclaré que la chambre restait attachée à sa mission consistant à s'enraciner en Afrique, à servir les entreprises, à relier la Chine et l'Afrique et à poursuivre un développement partagé, en aidant les entreprises à capitaux chinois à s'enraciner véritablement en Afrique et à s'intégrer dans les communautés locales.

Li a exhorté les entrepreneurs à aligner la croissance de leurs entreprises sur l'industrialisation et la modernisation de l'Afrique, tout en saisissant les nouvelles opportunités offertes par l'économie numérique, les énergies nouvelles et le développement vert.

Les participants au sommet ont également dévoilé la plaque de l'Alliance de partenariat entre entrepreneurs chinois et africains, la Commission de l'UA s'engageant à coordonner les efforts collectifs pour garantir que les conclusions du sommet soient suivies d'actions concrètes et de résultats mesurables.