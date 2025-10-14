Madagascar : le président Macron appelle au maintien de l'ordre constitutionnel

Le président français Emmanuel Macron a exprimé son inquiétude quant à la situation politique à Madagascar lundi.

S’il a refusé de confirmer les informations selon lesquelles le président Andry Rajoelina avait été évacué du pays avec l'aide de la France, M.Macron a toutefois appelé au respect de l’ordre constitutionnel malgache.

Interrogé en marge d'un sommet international sur Gaza, M. Macron a averti qu'une rupture de la continuité constitutionnelle pourrait nuire à la fois à la stabilité nationale et au soutien international.

Le chef d’état français a également salué l’engagement des jeunes malgaches dans le paysage politique tout en les mettant en garde contre les manipulations pouvant provenir de « factions militaires ou d’ingérences étrangères ».

M. Macron a réaffirmé le soutien de la France aux efforts déployés par l'Union africaine et la SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe) pour préserver les processus démocratiques