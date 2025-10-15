Guerre Israël-Hamas : Gaza dans l'attente de la réouverture du passage de Rafah

Egypte
Les autorités et les agences se tiennent prêtes à envoyer un convoi de centaines de camions d'aide à Gaza en passant par la ville de Rafah dès qu'Israël rouvrira le point de passage.
Malgré l’accord de cessez-le-feu, Israël a revu sa position ce lundi, suite à un différend avec le Hamas sur la restitution des corps des otages décédés.
"Nous sommes prêts non seulement à 100 %, mais à 1000 % pour tout scénario à venir ou toute instruction émise par l'État [égyptien] concernant l'entrée de l'aide humanitaire ou l'accueil des blessés", déclare Khaled Megawer, gouverneur du Sinaï Nord.
Plus de 400 camions transportant 5 700 tonnes de nourriture et de farine, 1 400 tonnes de fournitures médicales et environ 2 500 tonnes de carburant attendent d’entrer dans la bande de Gaza.
Cette réouverture est réclamée par l’ONU et les organisations humanitaires qui dénoncent la famine et la crise sanitaire qui sévissent dans l’enclave palestinienne. Selon la radiotélévision publique israélienne, elle est imminente.
