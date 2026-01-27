Gaza : arrivée des premiers convois d'aide humanitaire via Rafah

Des camions d'aide humanitaire sont entrés mardi dans la bande de Gaza via le passage frontalier de Rafah avec l'Égypte, après qu'Israël a annoncé avoir accepté de rouvrir cette voie d'accès essentielle du territoire vers le monde extérieur.

Les camions se sont dirigés vers le passage frontalier de Kerem Shalom pour y être inspectés par les autorités israéliennes, où ils attendront d'être autorisés à entrer dans la bande de Gaza.

Les Palestiniens attendaient avec impatience la réouverture de Rafah, qui était prévue après qu'Israël ait reçu lundi la dépouille du dernier otage à Gaza, Ran Gvili. L'ouverture du passage entre Gaza et l'Égypte, qui était contrôlé par l'Égypte avant la guerre, est considérée comme marquant le début de la deuxième phase du cessez-le-feu négocié par les États-Unis, bien que son ouverture ait été demandée dans le cadre de la première phase.

On ne sait pas encore quand le passage sera ouvert ni s'il permettra la circulation des biens et des personnes à l'entrée et à la sortie du territoire ravagé par la guerre. Mohammad Salim, un chauffeur, a déclaré qu'il était solidaire des Palestiniens de la bande de Gaza et qu'il espérait pouvoir les aider en leur livrant des aides essentielles. « Nous ne pouvons pas nous passer d'eux, et ils ne peuvent pas se passer de nous. Gaza et nous formons un seul peuple, nous sommes tous une famille », a-t-il ajouté. Une grande partie de Gaza étant réduite en ruines, les Nations unies ont déclaré que la population du territoire, qui compte plus de 2 millions d'habitants, avait besoin d'un afflux massif de carburant, de nourriture, de médicaments et de tentes. Si une partie de l'aide est arrivée par le poste-frontière, des camions font la queue à l'extérieur depuis des mois dans l'attente de pouvoir entrer.