Maroc-Russie : les deux pays consolident leur partenariat 

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rencontré son homologue marocain, Nasser Bourita, ce jeudi à Moscou. La réunion a eu lieu dans le cadre du Partenariat Stratégique Approfondi.

Les deux dirigeants se sont félicités de la qualité de leurs échanges et de la dynamique de dialogue et de coopération de leurs relations.

Sergueï Lavrov a également salué le rôle du Maroc dans le règlement pacifique de la question palestinienne.

"Le Maroc a traditionnellement joué un rôle très important dans la promotion des efforts visant à parvenir à un règlement pacifique de la question palestinienne et, à cet égard, nous notons le rôle joué par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en tant que chef du Comité de Jérusalem de l'Organisation de la coopération islamique. Nous nous sommes félicités de l'évolution positive de la situation sur le terrain, en particulier dans les territoires palestiniens, et notamment dans la bande de Gaza", a-t-il déclaré.

De son côté, Nasser Bourita s’est montré optimiste quant à l’évolution de la situation au Moyen Orient.

"Nous avons également discuté de la situation au Moyen-Orient, et nous partageons la même vision. Nous apprécions les efforts du Président (Trump) pour établir un cessez-le-feu, un arrêt des combats et l'entrée de l'aide humanitaire. Nous espérons que toutes les parties respecteront tous les éléments de l'accord et qu'il ouvrira un horizon politique qui créera une solution juste et durable à la question palestinienne", indique Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères.

À l’issue de leur rencontre, les deux ministres ont signé un mémorandum d’entente pour la création d’un Comité de travail entre leurs départements des Affaires étrangères. Cette réunion a eu lieu un an avant le dixième anniversaire de la signature du mémorandum sur le Partenariat Stratégique Approfondi entre le Maroc et la Russie.