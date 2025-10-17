Guerre Israël-Hamas : l'ampleur colossale des destructions à Gaza

Les récentes opérations militaires israéliennes ont plongé la bande de Gaza dans une crise sans précédent. Selon le bureau des médias du Hamas à Gaza, l'enclave est confrontée à des dégâts structurels et à une crise humanitaire d'une ampleur jamais vue.

Environ 70 millions de tonnes de décombres jonchent le territoire, et 20 000 munitions non explosées restent dispersées, posant des risques continus pour la population.

Le déblaiement de ces débris est un défi immense. Les efforts pour nettoyer sont lourdement entravés par l'interdiction israélienne d'entrée de machines et d'équipements lourds, et la fermeture persistante de tous les points de passage. Face à cette situation critique, le bureau du Hamas appelle la communauté internationale à exercer des pressions sur Israël pour rouvrir les passages et permettre de commencer les opérations de nettoyage et de reconstruction.

Depuis le début du conflit le 7 octobre 2023, les frappes israéliennes ont causé des destructions massives, entraînant famine et déplacements massifs, ainsi que la mort d'au moins 67 967 personnes et des blessures pour 170 179 autres, d’après les autorités sanitaires de Gaza.

Ce 9 octobre, un plan de paix en 20 points a été signé entre le Hamas et Israël, comprenant un cessez-le-feu et la libération de certains otages. Ce plan, une avancée notable dans le conflit en cours depuis deux ans, a été proposé sous la médiation des États-Unis, du Qatar, et de l’Égypte, avec une contribution directe du président américain Donald Trump.