Guerre Israël-Hamas : des prisonniers palestiniens libérés à Ramallah

Un groupe de prisonniers palestiniens libérés par Israël est arrivé sain et sauf à Ramallah et dans d'autres localités de Cisjordanie par bus lundi après-midi. Les prisonniers ont été libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers et d'otages, conformément à l'accord de cessez-le-feu récemment conclu entre Israël et le Hamas.

Les prisonniers libérés ont exprimé leur enthousiasme pour leur liberté et ont rappelé leurs souffrances en prison.

« Nous avons enfin retrouvé notre vie. Nous sommes sortis de la prison, une tombe pour les vivants, libérés des chaînes de l'enfermement, capables de retrouver notre famille, nos amis et nos enfants. Merci à tous », a déclaré Zaid Al-Jundi, prisonnier palestinien libéré.

Le 9 octobre, le Hamas et Israël ont conclu un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qui est entré en vigueur plus tard, le 10 octobre, après plus de deux ans d'offensive israélienne qui a dévasté la bande de Gaza et provoqué une famine.

Cet accord prévoit le retour en Israël des 20 derniers otages survivants de Gaza et la libération d'environ 2 000 prisonniers palestiniens des prisons israéliennes.

« En ce moment, tout ce que nous vivons nous fait complètement oublier toutes les souffrances endurées en prison. Les conditions de détention étaient extrêmement dures. Nous étions tourmentés par la douleur jour après jour. Nous vivions dans la peur tous les jours ; ce n'était pas seulement la faim, mais une peur qui pénétrait jusqu'à l'os. Les expériences vécues en prison sont indescriptibles » a révélé Raed Kanaan, prisonnier palestinien libéré.

Une cérémonie de signature de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a eu lieu le 13 octobre en Égypte. La cérémonie a eu lieu lors d'un sommet coprésidé par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et son homologue américain Donald Trump, qui a rassemblé des dirigeants de plus de 20 pays ainsi que des organisations régionales et internationales.