Liban : une frappe israélienne fait 4 morts malgré le cessez-le-feu

Une frappe aérienne israélienne a touché un immeuble résidentiel à Saksakieh, faisant quatre morts et 33 blessés, selon Associated Press le 6 mai. L’attaque est survenue malgré le cessez-le-feu conclu le 16 avril entre Israël et le Liban, entré en vigueur le lendemain après plusieurs semaines de combats ayant fait plus de 2 000 morts et déplacé plus d’un million de personnes à travers le pays. Les médias d’État libanais ont également signalé, le même jour, plusieurs frappes israéliennes près de Nabatieh et dans des villages voisins. Les équipes de secours ont poursuivi leurs opérations jusque tard dans la soirée pour dégager les décombres, tandis que les autorités estiment que le bilan pourrait encore augmenter. Même si Hezbollah n’est pas officiellement signataire du cessez-le-feu, le mouvement a prévenu qu’il réagirait à toute violation, renforçant les craintes autour de la fragilité de la trêve. De son côté, Israël a annoncé maintenir des troupes dans certaines zones du sud du Liban pendant toute la durée de l’accord. Dans les villes endommagées, de nombreux habitants disent vivre dans une incertitude permanente, malgré la réouverture progressive des écoles et des commerces. Les médiateurs internationaux, menés par les États-Unis, poursuivent leurs efforts pour éviter une nouvelle escalade dans la région.