Beyrouth : un coiffeur bénévole redonne dignité avec des coupes gratuites

Le coiffeur Daniel Zeaiter propose des coupes de cheveux gratuites dans un vaste camp de déplacés installé le long du littoral de Beyrouth, où des milliers de personnes déracinées par le conflit entre Israël et le Hezbollah ont trouvé refuge. Se déplaçant entre les chaises en plastique, tondeuse et ciseaux à la main, Zeaiter coupe les cheveux et rase les barbes de familles confrontées à des semaines d’incertitude. Il explique avoir commencé à se porter volontaire il y a plus de 50 jours pour apporter un peu de réconfort et de dignité à ceux qui ont perdu leur maison ou ne peuvent toujours pas rentrer dans le sud du Liban malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril 2026. Environ 1 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays en raison du conflit armé au Liban l’an dernier, et près de 400 familles ont reçu une aide financière d’urgence de la part d’organisations humanitaires. Dans le camp, les habitants décrivent ces coupes de cheveux comme un rare retour à la vie ordinaire. Nabil Daoud, déplacé de la ville de Khiam, salue le choix de Zeaiter d’abandonner son travail pour soutenir des familles confrontées à la promiscuité, à l’incertitude et au fardeau psychologique d’un déplacement prolongé.