Égypte : le président Trump signe des documents pour l'avenir de Gaza

Le président Donald Trump s'est réuni lundi avec les dirigeants de l'Égypte, de la Turquie et du Qatar pour signer des documents qui, selon lui, jetteront les bases de l'avenir de la bande de Gaza.

La signature a eu lieu peu après l'arrivée du chef de l’état américain à Charm el-Cheikh, en Égypte, pour un sommet mondial sur l'avenir de Gaza, alors qu'il tente de faire avancer la paix au Moyen-Orient après s'être rendu en Israël pour célébrer le cessez-le-feu conclu avec le Hamas sous l'égide des États-Unis.

« C'est un moment monumental dans l'histoire du monde au-delà du Moyen-Orient. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut soutenir Gaza afin d'aider la population, mais nous ne voulons pas financer quoi que ce soit qui ait un rapport avec les effusions de sang, la haine ou la terreur qui ont eu lieu dans le passé. Pour la même raison, nous sommes également d'accord pour dire que la reconstruction de Gaza nécessite sa démilitarisation et qu'une nouvelle force de police civile honnête doit être autorisée à créer des conditions de sécurité pour la population de Gaza. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai l'intention d'être un partenaire pour assurer un avenir meilleur. Nous allons travailler, vous allez travailler avec les États-Unis, et nous allons faire en sorte que le Moyen-Orient devienne un endroit sûr et sécurisé. C'est un endroit très important dans le monde. », a déclaré le président américain.

Ce voyage éclair, au cours duquel il a prononcé un discours à la Knesset de Jérusalem plus tôt dans la journée, intervient à un moment où l'espoir de mettre fin à deux années de guerre entre Israël et le Hamas est fragile.

Près de trois douzaines de pays, dont certains d'Europe et du Moyen-Orient, sont représentés au sommet.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a été invité mais a décliné l'invitation, son bureau déclarant que la date était trop proche d'une fête juive.