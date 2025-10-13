Égypte : à quand l'entrée en vigueur de la seconde phase du cessez-le-feu

Des dirigeants du monde sont réunis à Charm el-Cheikh en Egypte pour la signature de l'accord de cessez-le-feu devant mettre fin au conflit à Gaza.

La première phase de ce plan américain se déroule comme annoncé par les pays médiateurs, toutefois des interrogations demeurent quant à sa seconde phase. Interrogé, le ministre égyptien des Affaires étrangères appelle, le président Donald Trump a pesé de tout son poids pour sa mise en application : la phase deux est plus difficile, plus compliquée, et nous devons faire en sorte que le président (américain) (Donald) Trump s'engage et c'est très, très important parce que tout dépend de son engagement, tout dépend de sa vision et c'est lui qui est capable de tenir ses promesses et de mettre fin à cette guerre et de mettre fin à tout le conflit du Moyen-Orient."

La seconde phase de cessez-le-feu prévoit entre autres la destruction de l'arsenal du Hamas, la stabilité dans cette région du Moyen-Orient entre Israël, l'Iran et le Liban. Mais des zones d'ombre demeurent quant à la reconnaissance d'un Etat palestinien et la création d'une force de maintien de la paix à Gaza : nous devons disposer d'une résolution du Conseil de sécurité qui approuvera la création et le déploiement de cette force. C'est la première chose à faire. Deuxièmement, nous avons besoin d'un engagement américain, et même d'un déploiement sur le terrain, et troisièmement, nous devons identifier la mission, la tâche et le mandat de cette force, qui devrait bien sûr être une force de maintien de la paix, et non d'imposition de la paix, souligne Badr Abdelatty, ministre égyptien des Affaires étrangères.

Tôt, ce lundi, le Hamas a libéré tous les otages israéliens encore vivants qui étaient détenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. De son côté, l'état hébreu a entamé la libération des 2000 Palestiniens attendus selon les termes de l'accord de paix.