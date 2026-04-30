Égypte : manœuvres militaires « Badr 2026 » sur fond de tensions régionales

L’armée égyptienne a effectué des exercices militaires baptisés « Badr 2026 », dans un contexte de tensions régionales persistantes. Ces manœuvres se sont tenues en présence du ministre de la Défense, Ashraf Salem Zaher.

La phase principale de l’exercice a débuté par une présentation détaillée du plan opérationnel et des différentes étapes déjà réalisées. Elle s’est poursuivie par un scénario de combat interarmées, impliquant une coordination étroite entre les forces aériennes, terrestres et les unités spéciales.

Organisé du 26 au 30 avril à l’est du canal de Suez, « Badr 2026 » s’inscrit, selon un communiqué officiel, dans une stratégie visant à renforcer la préparation au combat et l’efficacité opérationnelle des forces armées égyptiennes.

Ces manœuvres interviennent dans une région particulièrement sensible. Le Sinaï est en effet divisé en quatre zones où la présence militaire est strictement encadrée.

Dans la zone C, située à proximité de la frontière avec Israël, seuls des policiers légèrement armés ainsi que des observateurs internationaux sont autorisés à être déployés.

Si le traité de paix entre l’Égypte et Israël n’interdit pas explicitement la tenue d’exercices militaires, toute activité impliquant des forces armées régulières à proximité de la frontière nécessite en principe une coordination préalable avec Israël.

Dans ce contexte, les manœuvres militaires dans ces zones demeurent particulièrement sensibles et font l’objet d’une attention accrue.