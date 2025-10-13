Mali : la mosquée Djingareyber à Tomboutou, célèbre ses 700 ans

Des centaines d'habitants de Tombouctou se sont rendus à la mosquée Djingareyber, pour célébrer le 700ème anniversaire de cette impressionnante structure en terre crue.

Pour l’occasion, les habitants de la ville s’adonnent à la réhabilitation du crépissage du site.

Ce lieu du patrimoine mondial de l'UNESCO situé à l’ouest de l’ancienne ville est en péril après avoir été endommagé et négligé durant l’occupation de 2012.

"Chaque année, nous effectuons des travaux d'entretien de la mosquée et toutes les communautés et les maçons sortent pour faire le crépissage annuel, mais cette année est exceptionnelle car elle coïncide avec le 700ème anniversaire de la mosquée. Nous nous réunissons donc pour accomplir le même rituel et faire le travail pour assurer sa pérennité", a expliqué Bilal Mahamane Traoré, porte-parole de la corporation des maçons traditionnels de Tombouctou.

Construite en 1325 par l'empereur malien Mansa Moussa, la mosquée Djingarey Ber est en banco, un matériau fait de terre crue. Son architecture unique lui a valu d'être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1989.

"Nous sommes en 2025, et aujourd'hui nous marquons le 700ème anniversaire de la mosquée (Djingarey Ber), donc pour célébrer cet anniversaire nous avons combiné le crépissage annuel et (la célébration) du 700ème anniversaire (de la mosquée), qui coïncide avec le dimanche 12 octobre 2025.", a déclaré El Moctar Cissé, bibliothécaire de Tombouctou et organisateur de l'événement .

Cependant, la mosquée et tous les autres sites du patrimoine mondial de l'UNESCO à Tombouctou ont été ajoutés à la Liste du patrimoine mondial en péril en 2012 suite à l'occupation de la ville par des groupes islamistes armés, qui ont détruit plusieurs sites culturels, y compris des mausolées et des parties de la mosquée.

"C'est une fête culturelle, mais c'est aussi une fête de cohésion sociale. Tout le monde participe, les femmes, les jeunes, les personnes âgées. Tout le monde est impliqué parce que c'est aussi une initiation, une façon de montrer aux générations futures que cette activité doit être prise au sérieux", a indiqué Issaka Nazoum, président du Conseil régional de Tombouctou .

La célébration du 700e anniversaire de la ville par les autorités municipales vise également à susciter l'enthousiasme des habitants de Tombouctou pour les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO.