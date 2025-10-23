Alphadi, le "magicien du désert", à Tombouctou pour un défilé de paix

Cette semaine, le célèbre styliste nigérien Alphadi, surnommé le "magicien du désert", s’est rendu à Tombouctou, sa ville natale, pour organiser un défilé de mode visant à promouvoir la paix dans une région en crise.

À 68 ans, via son organisation, "La Caravane Alphadi", il a présenté ses créations dans cette ville du nord du Mali, qui souffre de violences persistantes de la part de groupes armés. Ces violences menacent l’harmonie sociale et la stabilité locale.

Lors de cet événement, Alphadi a lancé un appel à la compréhension et à la solidarité entre les peuples, affirmant que la "modernité" ne se limite pas aux grandes capitales de la mode comme Paris ou New York, mais peut aussi s’illustrer ici, chez nous.

Pour le défilé, organisé mardi, il a collaboré avec des créateurs et des mannequins locaux de Tombouctou. Il a aussi invité les Maliens vivant à l’étranger à revenir dans leur pays, dans leur ville natale, pour participer à la reconstruction et montrer que Tombouctou est une ville magique.

Né à Tombouctou, Alphadi a quitté la ville avec ses parents lorsqu’il était enfant, pour s’installer au Niger. La région, depuis plus d’une décennie, lutte contre une insurrection menée par des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l’État islamique.

Les tensions ont conduit à de nombreuses manifestations début septembre dans plusieurs villes maliennes. Ces rassemblements, en majorité sans leaders visibles, ont été sévèrement réprimés par les forces de sécurité, faisant selon l’ONU, 22 morts et plus de 100 blessés. Le gouvernement a contesté ces chiffres.

Malgré cette situation complexe, Alphadi insiste sur l’importance de la culture et de l’échange pour favoriser la paix et la cohésion dans une région en proie à la violence.